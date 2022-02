Feco-Feederle ist »Marke des Jahrhunderts«

Die Jury »Deutsche Standards« hat den Mittelständler Feco als deutschlandweit branchenführende Marke für Trennwände gewürdigt. Am 10. Februar nahmen die geschäftsführenden Gesellschafter des Unternehmens in Berlin die Auszeichnung entgegen. Als »Marke des Jahrhunderts« ist Feco damit im international anerkannten Markenregister der »Deutschen Standards« vertreten.

»Wir haben unser Nachdenken über die ‘Marken des Jahrhunderts’ systematisiert und unser Regelwerk überarbeitet«, erläutert Dr. Florian Langenscheidt, Herausgeber des Regelwerks. Es lege nun die Ergebnisse der insgesamt drei Evaluationsphasen offen und sichere den ausgewählten Marken unmissverständlich die Alleinstellung in einer bestimmten Produktgattung.

Die Feco-Gruppe ist in vierter Generation ein Familienunternehmen. Was 1893 im Schwarzwald mit Paul Feederle und seiner Schreinerei begann, ist heute ein international agierender Betrieb mit 125 Mitarbeitern. Nach Einschätzung der Jury bieten die Trennwandsysteme des Unternehmens Antworten für ein zeitgemäßes Arbeiten im Büro, weil sie flexibel, modular und versetzbar sind und mit diesem Ansatz auch langfristig Büros ergänzen und individuell strukturieren. Mit ihrem zurückhaltenden Design fügten sie sich nahtlos in unterschiedliche Office Interiors ein. Dieser Punkte mache sie zu nachhaltigen, die Umwelt schonenden Systemen.

Die Jury »Deutsche Standards« ist unter dem Dach des Zeit Verlags angesiedelt.

