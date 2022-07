Auf ihrer Generalversammlung in Krakau sprachen sich die Mitglieder von WorldSkills Europe im Juni einstimmig für die Austragung der EuroSkills 2023 in der polnischen Hafenstadt Danzig aus, nachdem sie dem ursprünglichen Ausrichter St. Petersburg (Russland) die Veranstaltung kurzfristig entzogen hatten. Teija Ripattila, Vorstandsvorsitzende von WorldSkills Europe, sagte: »Herzlichen Glückwunsch an Polen zu seiner erfolgreichen Bewerbung um die Ausrichtung der EuroSkills 2023. Wir loben WorldSkills Poland für den Mut und das Engagement, einen EuroSkills-Wettbewerb zu organisieren, insbesondere so kurzfristig.«

Die EuroSkills 2023 in Danzig sollen vom 5. bis 9. September im Amberexpo Gdańsk stattfinden. Polen empfängt dann 600 qualifizierte junge Fachkräfte aus 31 Ländern, die an Wettbewerben in 45 bis 50 verschiedenen Disziplinen teilnehmen. Zu den Wettkämpfen werden rund 100.000 Besucher aus ganz Polen und dem Ausland erwartet.

Die für den 12. bis 17. Oktober 2022 geplante 46. Weltmeisterschaft der Berufe in Shanghai war Ende Mai endgültig abgesagt worden. Nach den aktuellen Lockdowns in Shanghai und der anhaltenden Beschränkungen bei der Pandemieprävention und -bekämpfung in China ist die Durchführung der Veranstaltung im Jahr 2022 nicht möglich. Die WorldSkills in Shanghai waren ursprünglich für 2021 geplant gewesen. Die nächsten WorldSkills sollen planmäßig im Jahr 2024 im französischen Lyon stattfinden.