60 Jahre Kipf: Erst feiern dann vergrößern

Der Fensterbauer Kipf in Markt Berolzheim feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Firmenjubiläum. Dabei denkt das Unternehmen, das seit 2019 Premium-Partner von Schüco ist, aber nicht nur an die Vergangenheit. Die Zukunftspläne liegen schon auf dem Tisch. Noch in diesem Herbst wird mit dem Neubau einer weiteren Produktions- und Lagerhalle mit einer Größe von 2.500 m² begonnen. Hier sollen künftig die Kunststoff- und Kunststoff-Alu-Fensterelemente auf modernsten Produktionsanlagen gefertigt werden. In der bisherigen Produktionshalle werden dann die Aluminium-Elemente, die Terrassenüberdachungen und ein neues Lamellendach-System produziert.

Bei Kipf arbeiten aktuell 73 Mitarbeiter. Vorwiegend werden Endkunden im Umkreis von 80 km direkt über die eigene Vertriebsmannschaft bedient, hier vorwiegend zum Thema Fenster, Türen und OutdoorLiving.

Die Montage der Aufträge erfolgt aktuell durch 40 Montagetechniker, davon sind 26 eigene Mitarbeiter. Im Montagebereich hat Kipf seit sieben Jahren eine eigene Qualitätskontrolle installiert. Quartalsmäßig finden Baustellenbesuche eines unabhängigen Sachverständigen in Begleitung des eigenen Aufmaßtechnikers auf den Baustellen vor Ort statt. Die Ergebnisse daraus werden dann in jährlich stattfindenden Montageschulungen besprochen.

