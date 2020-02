Nach dem Werkzeughersteller Gedore haben jetzt auch die Unternehmensgruppe Fischer und Wolfcraft ihre Teilnahme an der diesjährigen Eisenwarenmesse in Köln abgesagt. Begründet wurde der Schritt in beiden Fällen mit der Rücksichtnahme auf die Gesundheit der eigenen Belegschaft.

Die Unsicherheit unter den Fischer-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für den Messedienst vorgesehen waren oder den Besuch der Messe eingeplant hatten, habe in den vergangenen Tagen wegen der Berichterstattung über den Corona-Virus immer mehr zugenommen, heißt es in einer Mitteilung aus Waldachtal.

Auch der Hersteller von Handwerkzeugen Wolfcraft bedauert »diesen drastischen Schritt«, dennoch könne man es nicht verantworten, die wirtschaftlichen Interessen über das gesundheitliche Wohl der Menschen zu stellen, die »die Marke Wolfcraft ausmachen und sie Tag für Tag mit Leben füllen«. Man arbeite mit Hochdruck an einer digitalen Lösung, um Partnern, Geschäftsfreunden und Anwendern die Messeneuheiten zu präsentieren.

Die Eisenwarenmesse findet vom 1. bis 4. März in Köln statt.

21. Februar 2020