Eichhorn Holzwerkstätte auf Erfolgskurs

Im Zuge der Pandemiebeschränkungen mit dem Wegfall der Messe- und Ladenbauprojekte musste sich die Adrian Eichhorn Holzwerkstätte GmbH & Co. KG aus dem hessischen Wächtersbach mit ihren mehr als 60 Mitarbeitern auf die eigenen Werte besinnen und hat damit Erfolg. So gelang es in kurzer Zeit, Aufträge mit einem Gesamtvolumen von mehr als vier Millionen Euro zu akquirieren.

Mit dem „German Innovation Award“ für den Kleinen Saal der Elbphilharmonie im Rücken erhielt man den Zuschlag für die Tischlerarbeiten das Casals Forum der Kronberg Academy in Kronberg/Taunus. Hochbegabte klassische Musiker aus aller Welt werden die Akustikauskleidung und Sondermöblierung genießen dürfen.

Hochwertige Innenausbauten für Restaurants und öffentliche Bereiche zweier neuer Luxushotels in Münster und Ingolstadt werden zahlreiche Besucher begrüßen, noch weitaus mehr die neuen Schalteranlagen und Kundenreisezentren der Deutschen Bahn, für die eine neue Generation entwickelt wird. Seit sechzehn Jahren beliefert die Adrian Eichhorn Holzwerkstätte landesweit alle Kundenreisezentren des Konzerns mit komplexer Schaltertechnik und weiteren Konzepteinrichtungen. Nach monatelangem Bieter- und Verhandlungsverfahren wurde der europaweit neu ausgeschriebene Rahmenvertrag nun doch wieder nach Wächtersbach vergeben.

Als weitere Auftraggeber haben sich Microsoft und Netflix in ihren neuen Niederlassungen in Frankfurt bzw. Berlin für Tischlerarbeiten aus Wächtersbach entschieden. Dazu gesellen sich zwei regionale Aufträge: Für den Weltmarktführer der Textilmaschinen Karl Mayer Textilmaschinenfabrik in Obertshausen übernimmt Adrian Eichhorn den Innenausbau der neuen Empfangs- und Bürogebäude, für die weltweite bekannte Workwear-Marke Engelbert Strauss werden weitere Projekte realisiert.

Die Gründe für den Zuschlag sieht Geschäftsführer Markus Plum in der breiten Aufstellung seines Unternehmens: „Neben der Kompetenz für hochwertige Sondermöbel und flexible Innenausbauleistungen haben wir auch eine Expertise für anspruchsvolle Hotelkonzepte und Konzertsäle mit individueller Akustikbekleidung, die in unserem leistungsstarken Betrieb umgesetzt werden.“