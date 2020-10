Egger hat am Standort Bünde die Fertigung von Frontelementen für die Möbelindustrie optimiert: Mit einer neuen, vollautomatisierten Frontenanlage können jetzt auch kleine Losgrößen effizient produziert und schneller geliefert werden. »Viele Tischler haben sich bereits strategisch auf den Zukauf von Fertigteilen eingestellt. Wir merken aber auch, dass sich immer mehr Unternehmen aus der Möbelindustrie dazu entscheiden, Teile zuzukaufen«, weiß Georg Stolzlechner, Leitung Vertrieb Produktbereich Möbelfertigteile. Kundenwünsche können nun von der Serienfront bis zu Sonderformaten flexibel in kleinen, mittleren und großen Losgrößen umgesetzt werden. Auf der neuen Anlage in Bünde fertigt der Holzwerkstoffspezialist Möbelfronten aus melaminharzbeschichteten Platten sowie aus »PerfectSense«-Lackplatten in Hochglanz oder matt.

Die Fertigungsdaten werden überwiegend via EDI-Anbindung vom Kunden direkt übermittelt. Fehlerquellen durch manuelle Übertragung werden so verhindert. »Unser Fokus bei der Entwicklung neuer Anlagen liegt auf vollautomatischen und verketteten Produktionsprozessen«, betont Georg Stolzlechner.

Jährlich produziert Egger an den Standorten St. Johann in Tirol (AT), Bünde (DE), Rambervillers (FR) und dem Partnerbetrieb Horatec rund zehn Millionen Quadratmeter Möbelfertigteile.