DuoTherm und Tenbrink verschmelzen

Die am Markt etablierten Spezialisten für Sicht- und Sonnenschutz DuoTherm und Tenbrink ziehen seit September unter dem Dach von DuoTherm an einem Strang. Beide Unternehmen sind Hersteller von fertig konfektionierten Rollladenaufsatzkästen und Vorsatzkästen sowie Rollladenbehängen aus Aluminium und aus PVC.

»Wir sind stolz darauf und freuen uns, dass uns mit Tenbrink ein Unternehmen verstärkt, das bereits seit mehr als 30 Jahren auf dem Markt ist und sich einen überzeugenden Ruf erworben hat«, erklärt André Barth, Geschäftsführer bei der DuoTherm Rolladen GmbH.

Künftig produziert DuoTherm mit 250 Mitarbeitern an drei deutschen Standorten: Nettersheim-Zingsheim, Herborn und Ahaus. Von diesen Standorten aus ist auch eine Logistik konzipiert worden, die Kunden in jeder Ecke Deutschlands eine regelmäßige Anlieferung mindestens einmal pro Woche garantiert. In vorbereitenden Projekten wurden die bestehenden Produktsortimente miteinander abgeglichen und mit den Anforderungen des Marktes abgestimmt, mit dem Ergebnis einer deutlichen Erweiterung des bestehenden Sortiments.



Mit der Zugehörigkeit zur französischen StellaGroup seit dem Jahr 2020 und der Verschmelzung mit Tenbrink gehört das 1998 gegründete Unternehmen DuoTherm nun zu den führenden Anbietern von Sicht- und Sonnenschutzsystemen. Neben der Herstellung von PVC-Aufsatzkastensystemen, die vorrangig in der Sanierung eingesetzt werden, hat sich DuoTherm auf das Thema Neubau spezialisiert.