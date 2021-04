Webinar von Palette CAD, Hettich und Hees+Peters

Palette CAD, Hettich und Hees + Peters veranstalten am 20. Mai 2021 um 15 Uhr gemeinsam das Webinar »Digitaler Planungsprozess«.Teilnehmer erfahren wie schnell aus Zeichnungen Bestellungen generiert werden können. In Hettichs virtuellem Showroom lernen sie die Möglichkeiten für faszinierende Möbelkonzepte kennen. Beim Konstruieren in Palette CAD greifen sie auf sämtliche Originaldaten in 3D von Hettich zu. Die digitale Durchgängigkeit geht weiter bis zum Bestellvorgang im Online-Shop von Hees + Peters. Durch die nahtlose Datenanbindung von Anfang bis Ende werden Fehlerquellen in der Verarbeitung praktisch im Vorfeld ausgeschlossen.

Infos und Anmeldung: www.palettecad.com/messen-events