Drei Haustüren und ein Wald

Die EGE-Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 2021 zurück. Neben einem Oktoberfest, zu dem das Unternehmen Kunden, Mitarbeiter und Freunde nach Verl eingeladen hatte, initiierte der Fenster- und Haustürenhersteller vier auf das Gründungsjahr 1971 verweisende Produktspecials, die jedes Quartal zu einem Gewinn für Fachhandelspartner und Privatkunden machten. Zudem können nun dank einer groß angelegten Spendenaktion 20.000 Quadratmeter im Teutoburger Wald wieder aufgeforstet werden.

Am 6. Dezember 2021 hieß es zunächst für Privatkunden: »3 x Geld zurück für EGE-Haustüren«. Wer 2021 über einen EGE-Fachhändler eine EGE-Haustür gekauft hatte –– egal ob aus Kunststoff, Holz oder Aluminium, erhielt die Chance, 1.971 Euro für diese Haustür erstattet zu bekommen. Über diesen Gewinn freuten sich schließlich drei Familien aus Gütersloh, Lippstadt und Nettetal.

Zudem gab das 50-jährige Jubiläum Anlass, erneut ein Stück weit der Verantwortung zu übernehmen für den Klimaschutz, die Natur und die Zukunft der Region. Statt Geburtstagsgeschenke sammelte EGE Spenden zur Aufforstung des nahegelegenen und stark in Mitleidenschaft gezogenen Teutoburger Waldes. Die Vorgabe: Pro 10 Euro sollen zehn Quadratmeter Wald neu angelegt werden. Am Ende kamen 20.000 Euro zusammen.

Die 1971 gegründete EGE GmbH mit Hauptsitz in Verl sowie Standorten in Grimma, Langenhorn und Sangerhausen stellt Fenster und Haustüren aus Aluminium, Holz und Kunststoff für das Objektgeschääft und den Fachhandel her. Mit knapp 600 Mitarbeitern erwirtschaftete die familiengeführte Unternehmensgruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 in Deutschland einen Umsatz von mehr als 85 Mio. Euro

