Dr. Kurt Schmalz erhält Rudolf-Diesel-Medaille

Der geschäftsführender Gesellschafter der J. Schmalz GmbH, Dr. Kurt Schmalz, ist mit der renommierten Rudolf-Diesel-Medaille ausgezeichnet worden. Er überzeugte die Fachjury in der Kategorie »Nachhaltigste Innovationsleistung«. Die Übergabe der Medaille fand in den Hallen des frühen Förderers Rudolf Diesels, im MAN Museum in Augsburg statt.

»Ich bin unglaublich glücklich und stolz«, sagte der frisch geehrte Schmalz. Dieser Preis sei eine Bestätigung für unsere Innovationsarbeit und eine Auszeichnung für das gesamte Team. Bei Schmalz gehöre effizientes und ressourcenschonendes Wirtschaften von jeher zu den Grundprinzipien des Unternehmens aus Glatten, das Automatisierungslösungen auf Basis von Vakuumtechnik anbietet.

Die Rudolf-Diesel-Medaille, Europas ältester Innovationspreis, wird seit 1953 im Gedenken an den Innovator Rudolf Diesel an wirtschaftlich erfolgreiche, unternehmerische Innovationsleistungen verliehen.