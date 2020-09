C.R. Laurence of Europe (CRL) ist seit Juli 2020 offizieller Vertriebspartner von Dormakaba Deutschland. Im Schwerpunkt werden die Glassysteme des Markenherstellers in das Produktprogramm aufgenommen, aber auch Türlösungen wie die Dormakaba-Bodentürschließer werden ab sofort bei CRL in Kontinental-Europa sowie in Großbritannien erhältlich sein. Der Vertriebspartner erweitert sein Sortiment um Dormakaba-Produkte aus den Bereichen »Manuelle Schiebtürsysteme«, »Manuelle Drehtürsysteme«, »Beschläge für Ganzglasanlagen«, »Klemmprofile«, »Türschienensysteme«, »Bodentürschließer« werden als Premium-Produkte. Über 240 verschiedene Produkte werden zu Beginnmit günstigen Versandkosten direkt ab Lager verfügbar sein. Aber auch Produkte, die nicht am Lager sind, können beim neuen Vertriebspartner angefragt und bezogen werden.

CRL beliefert von seiner Niederlassung in Ilsfeld bei Stuttgart Kunden in Deutschland und Kontinentaleuropa mit Beschlägen, Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien rund um den Werkstoff Glas