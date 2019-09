Mark Hamori übernahm die Geschäftsführung für Vertrieb und Marketing der Maco-Gruppe mit Hauptsitz in Salzburg. Er führt das Familienunternehmen zusammen mit Guido Felix, der als Geschäftsführer für Produktion, Technik, Supply Chain, Qualität, IT, HR und Finanzen verantwortlich zeichnet. Gemeinsam mit Guido Felix in der Doppelspitze wird die internationale Ausrichtung und Innovationsstrategie fortgesetzt. Ziel ist es, Maco noch stärker zum markt- und kundenorientierten Unternehmen auszubauen und als Partner für Systemlösungen zu positionieren.

Der gebürtige Ungar übernimmt die Verantwortung der Gruppen-Geschäftsführung für Vertrieb und Marketing sowie das Produktmanagement und die Produktentwicklung. Wolfgang Reisigl wird Hamori in die Agenden einführen und sich dann, nach erfolgreicher interimistischer Tätigkeit, ab Juli wieder auf die Geschäftsführung der italienischen Niederlassung konzentrieren.

Mayer & Co. Beschläge GmbH

A 5020 Salzburg

Tel.: +43 (662) 6196-0

www.maco.eu

7. September 2019