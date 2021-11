Van of the Year 2022: Doppelsieg für Renault und Mercedes

Der Renault Kangoo Rapid und der Mercedes-Benz Citan sind die beiden »Van of the Year 2022« und haben damit die begehrteste Auszeichnung für leichte Nutzfahrzeuge in Europa gewonnen. Eine aus 24 europäischen Fachjournalisten bestehende Jury wählte die beiden Lieferwagen als beste Modelle aus. Angetreten waren insgesamt 14 leichte Nutzfahrzeuge, die in den letzten zwölf Monaten auf den Markt gekommen waren.

»Die Auszeichnung macht unsere Teams stolz, denn sie belohnt ihren Einsatz bei der Entwicklung und Herstellung unseres Transporters, der mit einzigartigen Innovationen den Alltag unserer Kunden erleichtert«, sagte Mark Sutcliffe, Senior Vice President, LCV Business Unit, Group Renault.

Zu den Innovationen des siegreichen Vans von Renault zählen die 1,45 m breite seitliche Ladeöffnung ohne konventionelle B-Säule sowie die intelligente Innengalerie (Easy Inside Rack), die das Be- und Entladen besonders einfach gestalten.

Renault produziert die Kangoo-Familie seit 1997 im französischen Maubeuge. Der auf leichte Nutzfahrzeuge spezialisierte Standort fertigt darüber hinaus die Schwestermodelle der Marken Nissan und Mercedes-Benz sowie die elektrische Ausführung. Insgesamt rollten seit Produktionsstart 4,3 Millionen Einheiten der Kangoo-Familie vom Band.

