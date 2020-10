Trotz einer zu zwei Dritteln gebuchten Ausstellerfläche von rund 62.000 m² sowie eines bestehenden umfassenden Hygienekonzepts zur Corona-konformen Durchführung hat die Deutsche Messe aufgrund der Pandemielage sowie auf Wunsch der Aussteller, Kunden und Besucher entschieden, die kommende Domotex, die vom 15. bis 18. Januar 2021 in Hannover geplant war, auf Mai 2021 zu verlegen.

Die Domotex 2021 findet daher von Dienstag bis einschießlich Donnerstag, 18. bis 20. Mai 2021 erstmals auch als »hybride Veranstaltung« statt: eine physische Messe, ergänzt um virtuelle Elemente. So wird es Besuchern, die aus unterschiedlichen Gründen auch im Mai nicht in der Lage sein werden zu reisen, möglich sein, dennoch zumindest digital teilzunehmen. Für Aussteller wiederum ist über ein hybrides Format auch weiterhin die gewohnte internationale Reichweite gewährleistet: Physisch auf dem Messegelände als auch digital erweitert, um durch neue Darstellungsformate noch mehr Reichweite zu generieren.

Für den 15. Januar 2021, den ursprünglichen Messestarttermin, plant die Domotex eine Digitalkonferenz: Das Leitthema »Cover New Ground!« soll die Branche anregen, über die Auswirkungen der »Neuen Normalität in Zeiten von Corona« auf Teppiche und Bodenbeläge zu diskutieren und gleichzeitig motivieren, bei der Gestaltung und Anwendung von Böden über bisherige Strategien, Visionen und Erfahrungen hinauszudenken und in die Zukunft zu blicken.