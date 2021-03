Domotex Digital Days: Virtueller Branchentreff vom 19. bis 21. Mai 2021

Die Domotex findet dieses Jahr als reines Online-Event statt. Die ursprünglich am 20. Mai geplante Digitalkonferenz wird um zwei Tage erweitert: Vom 19. bis 21. Mai 2021 werden die »Domotex Digital Days« nun drei Tage lang zum virtuellen Treffpunkt der internationalen Bodenbelagsbranche. Neun Wochen vor ihrem Start zeichnet sich ein positiver Anmeldestand ab: Mit dabei sind Aussteller und langjährige Partner wie Ipek – A. Ipektchi aus dem Bereich der handgefertigten Teppiche sowie Neuhofer Holz und Unilin Technologies.

Abwechslungsreiches Konferenzprogramm

Kern der Domotex Digital Days ist das Live-Konferenzprogramm am 20. Mai mit Vorträgen, Panel-Diskussionen sowie Produkt- und Innovationspräsentationen mit Live-Diskussionen, hochkarätigen Sprechern und Experten aus der Welt der Bodenbeläge. Schwerpunkte sind neben den drei Fokusthemen »Balanced Living«, »Sustainable Living« sowie »More than Floor« des Leitthemas »Cover New Ground« vor allem die Zukunftstrends des Handels. Unter dem Titel »The Future of Retail – Aus der Krise lernen« werden Themen wie die Digitalisierung des stationären Handels aufgegriffen. Vor- und Nachteile der Digitalisierung in der Bodenbelagsbranche werden beleuchtet. Experten und Trendforscher liefern Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich Flooring Interior wie »Was kommt nach dem aktuellen Trend des Cocooning?«, »Welche Auswirkungen hat Corona auf die Bodenbelagsbranche?«, »Sind die Handwerker die Gewinner der Pandemie?« und viele weitere mehr.

Neben der Digitalkonferenz stehen vom 19. – 21. Mai das Business-Dating, Austausch und Netzwerken im Fokus.

