Die Domotex Digital Days, das vom 19. bis 21. Mai geplante Online-Event , finden nun nicht statt. Sei zu Anfang der konzeptionellen Phase der Zuspruch zu einer Digitalveranstaltung aus dem Markt noch groß gewesen, so habe sich wenige Wochen vor Veranstaltungsdatum eine gewisse »digitale Müdigkeit« gezeigt, so der Veranstalter Deutsche Messe. »Der Bedarf an digitalen Veranstaltungen in der Branche ist inzwischen gedeckt.« Trotz aller digitaler Ideen und Ansätze sei das Vor-Ort-Erlebnis einer Domotex nicht zu ersetzen. Darüber hinaus verzeichnen die Aussteller trotz – oder gerade wegen – der Pandemie eine gute Auftragslage.

Die nächste Domotex soll als hybride Veranstaltung vom 13. Bis 16. Januar 2022 auf dem Messegelände in Hannover stattfinden.