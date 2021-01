Domotex Digital Day im Mai

Die Domotex 2021 wird nun aufgrund der aktuellen Pandemielage nicht als hybride Messe vom 18.-20. Mai 2021 stattfinden. Stattdessen wird die Weltleitmesse für Teppiche und Bodenbeläge am 20. Mai 2021 als digitale Businessplattform Domotex Digital Day über die Bühne gehen. Zentrales Element der Plattform ist eine Digitalkonferenz, die aktuelle und zukunftsweisende Themen der internationalen Bodenbelagsbranche aufgreift. Im Rahmen der Konferenz können Aussteller ihre Produkte und Innovationen vorstellen und mit ihren Kunden in direkten Kontakt treten.

»Messen wie die Domotex, die von großer Internationalität auf Aussteller- wie Besucherseite geprägt sind, haben einen langen Planungsvorlauf. Nachdem in jüngster Zeit das weltweite Infektionsgeschehen wieder stark angestiegen ist und mit erneuten Lockdowns, weltweiten Reisewarnungen und -einschränkungen sowie Quarantäneauflagen einhergeht, mussten wir jetzt eine Entscheidung treffen. Leider werden wir die Domotex 2021 erstmalig in ihrer 32-jährigen Geschichte nicht als physische Messe am Standort Hannover durchführen können. Selbst eine hybride Domotex ist in der Form und zum jetzigen Zeitpunkt nicht denkbar, da das einen gewissen Anteil physischer Aussteller und Besucher voraussetzen würde, verbunden mit Anreisen aus allen Teilen der Welt. Wir haben uns deshalb entschieden, ein reines Digitalevent durchzuführen, um unseren Kunden ab sofort die notwendige Planungssicherheit zu geben“, kommentiert Dr. Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstands der Deutschen Messe, die Entscheidung.