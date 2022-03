Domotex bleibt bei Termin im Januar

Die nächste Ausgabe der Domotex, Fachmesse für Teppiche und Bodenbeläge, findet vom 12. bis 15. Januar 2023 in Hannover statt. Die Entscheidung über den Termin im Januar 2023 erfolgte nach intensiven Marktgesprächen, so die Messe. Die Messemacher planen eine Präsenzveranstaltung mit zusätzlichen digitalen Angeboten.

»Mit dem nächsten Termin der Domotex im Januar 2023 möchten wir den Akteuren der Teppich- und Bodenbelagsbranche größtmögliche und langfristige Planungssicherheit geben. Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit geben, sich endlich wieder persönlich zu treffen, sich inspirieren zu lassen und neue Geschäftsbeziehungen zu knüpfen«, sagt Sonia Wedell-Castellano, Global Director Domotex bei der Deutschen Messe in Hannover.

Nachdem die Messe pandemiebedingt bereits zwei Mal abgesagt wurde, hätten die Veranstalter der Branche gerne noch in diesem Jahr wieder ihre Plattform ermöglicht. Nach intensiven Gesprächen mit ausstellenden Unternehmen sei für eine Spätsommer-Ausgabe der Domotex im September 2022 jedoch keine Mehrheit zu finden gewesen, so Wedell-Castellano weiter.

Die Domotex Turkey in der Türkei und im Mittleren Osten wird vom 14. bis 17. Mai 2022 in Gaziantep ausgerichtet. Die Domotex asia/Chinafloor in der Region Asien-Pazifik findet vom 25. bis 27. Mai 2022 in Shanghai, auf dem NECC-Gelände statt.