Layer-Grosshandel veranstaltet erstmals digitale Innovationstage. Diese finden im Juli und September immer freitags von 10.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 16.00 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Verschiedene Hersteller präsentieren in Online-Seminaren ihre Produktneuheiten und branchenrelevante Innovationen. Die Zuschauer können ihre Fragen über ein einfaches Frage-Antwort-Tool stellen, der jeweilige Referent wird auf die Fragen eingehen und sie live in der digitalen Konferenz beantworten. Neben Marken wie Bosch, Hettich, Blum, Festool, Stihl oder Mafell führen noch viele weitere ihre Produkte vor und geben Tipps aus erster Hand.

Um an den digitalen Innovationstagen teilzunehmen, braucht es lediglich eine stabile Internetverbindung, ein Smartphone, ein Tablet oder einen PC und eine E-Mailadresse für die Anmeldung. Die Teilnahme ist von zu Hause oder von unterwegs möglich. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer an jedem Seminartag eine kurze Erinnerung per E-Mail und den Zugang zu den aktuellen Online-Seminaren. Darüber hinaus gibt es exklusive Angebote und Zugang zu den Aufzeichnungen vergangener Seminare.

Anmeldung unter https://shop.layer-grosshandel.de/dit.html