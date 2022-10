Die Netzwerk-Fenstertage etablieren sich

„Netzwerk„-Gründer Oliver Frey konnte am 14. Oktober zusammen mit seiner Familie über 150 Teilnehmer zu den 3. Netzwerk-Fenstertagen im Hotel Happinger Hof vor den Toren der Stadt Rosenheim begrüßen. Wie schon im Vorjahr war es Frey gelungen, viele namhafte Persönlichkeiten von Fensterproduzenten und Zulieferern nach Rosenheim zu lotsen. Bereits beim Vorabendtreff mit bayerischer Brotzeit und Fassbier war im voll besetzten Gewölbekeller des Happinger Hofs bis tief in die Nacht gefeiert worden.

Den Auftakt der Vortragsreihe am Veranstaltungstag übernahm Hilde Gerg, Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Skilaufen. Im ausgebuchten Vortragssaal überzeugte die ehemalige Weltklasse-Skifahrerin mit sensiblen und emotionalen Momenten. Mit persönlichen Einblicken nicht nur in ihr ehemaliges Leben als Leistungssportlerin, ermutigte Sie die Netzwerk-Partner mehr auf das Bauchgefühl zu hören. Ein klarer Aufruf, immer wieder neue Wege zu gehen und dadurch auch unternehmerische Lösungen zu finden.

Mit seinem Vortrag zum Thema ,,Mission Menschenkenntnis“ begeisterte der Kriminalwissenschaftler und ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Leo Martin das Forum. Er faszinierte mit seinen ganz praxisorientierten Kommunikationsansätzen im zwischenmenschlichen Austausch mit dem Ziel den möglichen Ansprechpartner richtig einzuschätzen.

Zum Abschluss präsentierte Frank Lange, Geschäftsführer vom VFF Verband Fenster und Fassade in Frankfurt, die neuesten Informationen aus dem politischen Berlin zur Frage wo geht es hin im Wohnungsbau in Deutschland. Er zeigte auf, dass die Branche trotz aller negativer Nachrichten und dem schwierigen Umfeld durch die Energiekrise durchaus optimistisch nach vorne schauen kann. Es wird vermehrt in die Sanierung gehen, aber auch der mehrgeschossige Wohnungsbau zeigt erfreuliche positive Signale in der gesamten Baubranche.

„Wir haben wieder so viel positives Feedback bekommen, dass wir uns bereits vor Ort entschieden haben, an unserem Konzept festzuhalten. Im kommenden Jahr werden wir die Netzwerk-Fenstertage am Donnerstag, 12. Oktober 2023 im Happinger Hof veranstalten.“ so Oliver Frey am Ende der Veranstaltung.