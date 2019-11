»Die Gute Form« zu Gast im Elbepark in Dresden

Noch bis zum 9. November präsentieren 27 Tischlerinnen und Tischler ihre Gesellenprüfungsarbeiten beim sächsischen Landesgestaltungswettbewerb »Die Gute Form« im Elbepark Dresden. Die Stücke kommen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehören zu den besten Absolventen einer Tischlerlehre in ihrem Jahrgang und wurden von den Gesellenprüfungsausschüssen für den Wettbewerb nominiert. Der Sieger oder die Siegerin aus Sachsen darf seine Fähigkeiten dann beim Bundesentscheid 2020 unter Beweis stellen.

Parallel zum Wettbewerb können Besucher der Ausstellung online per QR-Code abstimmen, welche Arbeiten ihnen am besten gefallen. Unter den Teilnehmern der Abstimmung werden Einkaufsgutscheine des Elbeparks verlost.

Während der Ausstellung fertigen Auszubildende live verschiedene Holzarbeiten an. So erhalten Interessierte einen Einblick in die Raffinessen des Tischlerhandwerks.

6. November 2019