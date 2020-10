Der 24. Landeswettbewerb des Fachverbandes Tischler Brandenburg »Die Gute Form« war ein voller Erfolg. Der Einladung zur Ausstellung folgten 17 junge Tischlerinnen und Tischler. Die Palette der 17 Ausstellungstücke reichte von Esstisch über Sideboard bis hin zum Bar-Schrank.

Dennis Zwehl aus Potsdam, Ausbildungsbetrieb Tischlerei Spatzier GmbH aus Wiesenburg, wurde mit seiner Wäsche-Kommode »Juglans regia ab arca« zum Landessieger 2020 gekürt. Die Jury lobte die feine Mechanik, den sensiblen Umgang mit dem Material sowie die gelungene Umsetzung aus Funktionalität und Design. »Das Produkt ist einer langen Planungsperiode geschuldet. Bereits Ende des ersten Lehrjahres begann ich mir Gedanken um die Form meines Gesellenstücks zu machen«, erklärt dazu Dennis Zwehl.

Den 2. Platz belegte Nico Reiske aus Zühlen mit seinem Gesellenstück »Esstisch«. Die Ausbildung teilten sich die TÜV Rheinland Akademie GmbH, Neuruppin und Innenausbau Dr. Kaatzsch GmbH aus Neuruppin. Der Jury gefiel das zeitgemäße Aufgreifen des Recyclinggedanken in perfekter Umsetzung, ein moderner Look umgesetzt durch Nachhaltigkeitsgedanken. »Da ich selber Skater bin und mir schon viele Skateboards kaputt gegangen sind, fand ich es schade sie wegzuschmeißen und habe mir überlegt wie ich die kaputten Skateboards recyceln kann. So habe ich einen Esstisch designt, wo ich unter anderem die Skateboards verarbeiten konnte«, erläutert Nico Reiske seine Idee:

Platz 3 sicherte sich Tom Thiel mit seinem Schreibtisch in Nussbaum- und Birkenoptik, ausgebildet von der Holzart GmbH Tischlerei und Innenarchitektur aus Guben. Das Urteil der Jury: »Schade das sich Front und Platte Konkurrenz machen, trotzdem ist es eine originelle Kombination von Material, geschickten Kontrasten und erstklassigen Verbindungen.«

Den Sonderpreis Baudelemente erhieltmit der Hauseingangstür von Paul Tschierschke aus Forst, der sein Handwerk in der HFBB Holzfensterbau Bernau GmbH erlernte, ein Denkmalobjekt mit moderner Wärmedämmung und Schließtechnik.

Eine besondere Auszeichnung ist das Votum der Besucher: Hier hat Kira Zwehl aus Potsdam, Ausbildungsbetrieb SIK-Holzgestaltungs GmbH aus Niedergörsdorf, mit ihrem Ess-Spieltisch den

Geschmack und den Zeitgeist der mehr als 5.000 Besucher getroffen und mehr als 25 % der abgegebenen Stimmen erreicht.