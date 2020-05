Das vielfach prämierte Möbeldesign-Startup Form.bar hilft seinen über 80 Schreiner-Partnern mit einer kreativen Lösung durch die Corona-Krise: „Es war für uns eine Herzensangelegenheit, unsere Partner gerade jetzt nicht im Stich zu lassen“, sagt Alessandro Quaranta, einer der Gründer der Design-Plattform. „Viele von ihnen sind kleine Familienbetriebe und in der derzeitigen Lage in Sorge. Mit unserer Aktion ,Support your locals‘ und einem einmaligen Sonder-Rabatt haben wir einen Weg gefunden, um ihnen schnell und unbürokratisch zu helfen. Wir verzichten auf Einnahmen, um den Schreinern möglichst viele Aufträge und so mehr Sicherheit zu geben.“ Die Aktion, über die auch das Bundeswirtschaftsministerium und zahlreiche Webseiten informierten, war von Anfang an ein Erfolg und hat Form.bar im April einen der besten Umsatztage der Unternehmensgeschichte beschert. Insgesamt verzeichnet die Plattform seit Monaten ein deutliches Wachstum.

Form.bar ist 2015 angetreten, um das Design und die Fertigung von hochwertigen Möbeln regionaler, klima-freundlicher, effizienter, individueller und digital zu machen. Auf www.form.bar lässt sich mit Hilfe einer 3D-Echtzeit-Software und eines ausgeklügelten Algorithmus funktionale Raumkunst spielerisch selbst gestalten. Individuelle Regale, Schränke, Tische und weitere Interior-Konstruktionen werden im Anschluss von Schreinern und Tischlern in direkter Kundennähe hergestellt. Dieser revolutionäre Prozess schont die Um-welt und das Klima und stärkt das Handwerk vor Ort.