Compass Software bestellt 2. Geschäftsführer

Das 30-jährige Firmenjubiläum im Jahr 2022 läutet den Generationenwechsel bei Compass Software ein. Neben Geschäftsführer Detlef Hollinderbäumer wird ab dort sofort Lukas Hollinderbäumer als Geschäftsführer tätig sein. Lukas Hollinderbäumer war maßgeblich an der Entwicklung von »Prokon« beteiligt, einer Software für Produktionskontrolle und -steuerung. Zudem hat er den zweiten Firmenstandort in Bad Endorf (Bayern) eröffnet, um so die Nähe zu süddeutschen und österreichischen Kunden sicherzustellen.

Nachdem er Erfahrungen als Leiter des Projektbereichs und Mitglied der Geschäftsleitung sammeln konnte, freut Lukas Hollinderbäumer jetzt darauf, gemeinsam mit seinen Mitarbeitern zu wachsen und den Generationenwechsel weiter voranzutreiben. Wichtig ist es ihm auch, ein nachhaltiges Unternehmen zu gestalten, wofür er mit dem umweltfreundlichen und barrierearmen Umbau des Firmensitzes in Dortmund den Grundstein gelegt hat.