Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) bekommt mit Wirkung zum 1. Januar einen neuen Hauptgeschäftsführer. Auf Vorschlag des Vorstands hat die Vertreterversammlung Christian Heck gewählt. Die bisherigen Mitglieder der Geschäftsführung Michael Schmitz und Dr. Wolfgang Römer scheiden zum Ende des Jahres aus der Geschäftsführung aus.

Heck ist seit September Mitglied der Geschäftsführung der BGHM. Der Jurist begann seine Karriere bei der gesetzlichen Unfallversicherung 2001 als Referent des Hauptgeschäftsführers in der Holz-Berufsgenossenschaft (Holz-BG) und wurde im selben Jahr stellvertretender Leiter der Mitglieds- und Beitragsabteilung. Er leitete in der 2011 aus den Fusionen verschiedener Berufsgenossenschaften entstandenen BGHM zunächst die Hauptabteilung Verwaltung und dann die Hauptabteilung Personal.

»Neue technische Möglichkeiten führen in der Prävention, der Rehabilitation, aber auch in der Verwaltung zu Veränderungen«, sagt Heck. Es sei wichtig, dass die Mitgliedsbetriebe in einer sich wandelnden Arbeitswelt mit neuen Gefährdungen am Arbeitsplatz auch weiterhin bestmöglich unterstützt würden. Ziel sei es, die Leistungen der BGHM zukunftsgerecht auszubauen, so Heck weiter.

25. November 2019