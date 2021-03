Webinarreihe: CAD/CAM-Systeme im Praxistest

Tischler NRW startet im April 2021 gemeinsam mit Tischler Nord und Tischlerpartnern beider Verbände die kostenfreie Veranstaltungsreihe „Digi-Werkstatt für Tischler: CAD/CAM-Systeme im Praxistest“, die sich exklusiv an Innungsbetriebe richtet.

In der ersten kompakten Veranstaltungsreihe der „DIGI-Werkstatt für Tischler“ vom 20. bis 29. April 2021 wird der Schwerpunkt auf dem Thema CAD/CAM liegen. Alle beteiligten Anbieter erhalten den selben Entwurf einer Einbauküche, die dann live am Bildschirm mit dem jeweiligen CAD-Programm geplant wird. In der Live-Demonstration wird u.a. gezeigt, wie Tischler mit dem jeweiligen Programm Fertigungszeichnungen erstellen, wie daraus Stücklisten und Bestellungen abgeleitet werden und wie Ansichtszeichnungen angefertigt werden können. Wer nicht bei allen Webinaren live dabei sein kann, hat die Möglichkeit, sich sämtliche Präsentationen in einer Mediathek des neuen TischlerCampus anzusehen, der demnächst online gehen wird.

Die Reihe startet mit dem CAD/CAM-Berater Stefan Angermüller, Fair:möbeln, am Dienstag, 20. April 2021 von 10:30 bis 12:00 Uhr. In der herstellerneutralen Auftaktveranstaltung geht es um darum, Auswahlkriterien für das passende CAD-System und die Organisation der Implementierung zu beleuchten. Dann folgen die 90-minütigen Livepräsentationen der Anbieter:

20. April, 14 Uhr: Vectorworks

22. April, 10:30: Pytha

22. April, 14 Uhr: OSD

27. April, 10:30: Tenado

27. April, 13:30: CAD+T

27. April, 16 Uhr DPS

29. April, 10:30: Imos

Eine ein Resümee von Stefan Angermüller rundet am 29. April um 14 Uhr die Veranstaltungsreihe ab. Informationen gibt es unter: www.tischler.nrw/digi-werkstatt