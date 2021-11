Auch bei Holz-Handwerk 2022: Bund fördert Messeteilnahme von KMUs

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert auch im kommenden Jahr die Teilnahme kleiner, innovativer Unternehmen an internationalen Leitmessen in Deutschland. Im Rahmen dieses Programms können auch Aussteller der Messe Holz-Handwerk 2022 von staatlicher Zuwendung profitieren. Sie müssen allerdings ihren Firmensitz in Deutschland haben und nach der EU-Definition zu den KMUs gehören.

Die Förderung umfasst einen Zuschuss für Standmiete und Standbau von bis zu 12.500 Euro. Alle Informationen wie Antragsverfahren, Förderhöhe und Rechtsgrundlagen des neuen Förderprogramms für KMUs sind auf der Seite des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Bafa zu finden. Ihren Antrag auf Zuschuss müssen Unternehmen spätestens acht Wochen vor Messebeginn online stellen unter https://fms.bafa.de/BafaFrame/mjiue

Mehr Branchennews…