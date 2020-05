Der Bund fördert 2021 sieben Auslandsmessen im Bereich Holz und Möbel mit insgesamt rund 1,1 Millionen Euro. „Dank dieser Unterstützung können die Unternehmen der deutschen Holz- und Möbelindustrie auch im kommenden Jahr auf Auslandsmessen zu günstigen Bedingungen im Rahmen von Gemeinschaftsbeteiligungen ausstellen“, so Dr. Denny Ohnesorge Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Holzindustrie (HDH).

Zu den sieben Auslandsmessen zählen die KBIS in Orlando (USA), die Stockholm Furniture & Light Week in Stockholm (Schweden), die AWE in Shanghai (China), die Interzum Guangzhou in Guangzhou (China), die MosBuild in Moskau (Russland) die Middle East Design & Hospitality Week in Duabi (VAE) sowie die Mebel in Moskau (Russland).

„Besonders erfreulich ist aus Branchensicht die Aufnahme der Erstbeteiligungen in Orlando, Stockholm und Shanghai ins Auslandsmesseprogramm 2021. Die USA, China und Skandinavien gehören zu den wichtigsten Wachstumsmärkten der deutschen Holz- und Möbelindustrie. Sie stehen deshalb im Fokus der aktuellen Exportoffensive der Branche“, so Ohnesorge weiter. Interessierte Unternehmen können sich direkt an den HDH wenden.