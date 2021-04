Bodenvisualisierer

Becher unterstützt Handwerker mit dem neuen Online-Bodenplaner »meinBoden« in der Beratung: Der Handwerker lädt ein Bild vom Raum seines Kunden hoch, wählt einen Bodenbelag aus und kann den Boden direkt im Raum des

Kunden virtuell ansehen. Zur Wahl stehen Parkett, Designböden und Laminat mehrerer Marken wie z. B. Belmono,

Boen, Meister und Tarkett. Belagsart und Verlegerichtung können mit wenigen Klicks geändert werden. Das fertige Bild kann anschließend heruntergeladen und z. B. per WhatsApp oder E-Mail an den Kunden versendet werden.

www.becher-holz.de/meinboden