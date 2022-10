Blum übernimmt Mehrheit an System Industrie Electronic

Die Blum Group Holding beteiligt sich mit 75,1 Prozent an der österreichischen System Industrie Electronic GmbH (SIE) in Lustenau, Vorarlberg. Der Systemintegrator erwirtschaftete 2021 mit 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an drei Standorten einen Jahresumsatz von 24,8 Millionen Euro. Blum-Geschäftsführer Martin Blum erklärt: »SIE beschäftigt sich mit dem Zusammenwirken von Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik. Wir bei Blum erarbeiten Produktinnovationen für elektrifizierte und intelligente Möbel. Gemeinsam können wir Kompetenzen in den Geschäftsfeldern von SIE und in unseren mechatronischen und smarten Entwicklungsprojekten weiter ausbauen.« Auch bei der Beschaffung von elektronischen Komponenten und der flexiblen Nutzung von Ressourcen in der Forschung und Entwicklung würden sich durch die enge Partnerschaft neue Synergien ergeben.

Smarte Möbel mit Potenzial

Blum setzt schon länger auf das Potenzial smarter Möbel und hat früh begonnen, mechatronische Produkte für die zukünftige Möbel zu entwickeln. Der Beschlägehersteller bietet seit 2006 die elektrische Bewegungsunterstützung Servo-Drive für Klappen und Auszüge an. Die Produktlösung Amperos zielt darauf ab, Möbel mit Licht, Lademöglichkeiten für Smartphones und Haushaltsgeräte aufzuwerten.

Durch die Anteilsübernahme bündelt Blum die eigenen Kompetenzen im Bereich Mechatronik mit denen des Lustenauer Spezialisten für Embedded-Systeme. SIE bleibt als eigenständiges Unternehmen mit seinen 125 Mitarbeitenden weiterhin bestehen und betreibt auch künftig den Vorarlberger sowie die zwei süddeutschen Standorte.