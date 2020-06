Biesse zeigt vom 24. bis 26. Juni seine Neuheiten online auf seinem »Digital in Action«-Event mit Schulungen und Live-Talks. In Webinaren gibt der Hersteller Kurse zu den Themen Schneiden, Nesting, Housing und Kantenbearbeitung mit vertiefenden Informationen zur Zertifizierung der antibakteriellen Platten und zum Sektor der modernen Werkstoffe im Hinblick auf die Sicherheit dank der Verwendung der transparenten Materialien. Auf dem Programm stehen zudem die Konzepte »Automaction« und »Smartaction«, die einerseits den Anforderungen großer Industrieanlagen gerecht werden, die die Produktionsleistungen absichern und steigern möchten, und andererseits die Bedürfnisse der KMU erfüllen, indem alle Vorteile der Digitalisierung präsentiert werden.

»Die neue Online-Eventreihe bietet Seminare und Schulungen zu Themen, die für Holzbearbeiter relevant sind, wie z.B. neue Trends in der Welt des Designs, der Materialien sowie der Beschläge oder des Werkzeugbaus, die dann mit technischen und kundenspezifischen Vorführungen auf unseren Maschinen kombiniert werden“, erklärt Federico Broccoli, Chief Commercial and Subsidiaries Officer Machinery and Tooling. “

Zugleich startet der Maschinenbauer seine Onlineplattform »Digital Arena« als permanentes Archiv mit digitalen Inhalten: ein digitaler Begegnungsort, wo man sich über die Neuheiten der Branche auf dem Laufenden halten und sich jederzeit die Videos ansehen kann. »Die Plattform soll unsere »digitale Seite« sein, ein virtueller Campus, der in der physischen Welt unseren Showrooms und Campus entspricht, welche unsere Kunden besuchen, die während unserer internen oder technologischen Besichtigungen mehr über unsere Lösungen erfahren möchten“, erklärt Raphaël Prati, Corporate Marketing Communications Director. „Digital Arena ist das interaktive Portal für die digitalen Events von Biesse, Intermac und Diamut. Die Besucher können dort an Webinaren teilnehmen und LiveVorführungen ansehen. Ein digitaler Ort im Zeichen der Bearbeitung von Holz, Glas und Stein sowie moderner Werkstoffe, um anregende Inhalte zu teilen, zum Ideenaustausch anzuregen und Gespräche in Gang zu bringen“, so Prati abschließend.