Gute besuchte Hausmesse: Biesse-Maschinen zum Anfassen und Ausprobieren

Biesse Deutschland präsentierte während der Hausmesse »Inside Spring« am 20. und 21. Mai 2021 auf dem Campus Ulm in Nersingen rund 90 Besuchern intelligente Maschinenlösungen und aktuelle Software für den Holz- und Kunststoffbereich. An beiden Tagen liefen über 20 CNC-Bearbeitungs- und Plattenzuschnittzentren, Kantenanleim-, Kalibrier- sowie Schleif- und Bohrmaschinen auf Hochtouren. »Viele Besucher nutzten die Gelegenheit und bedienten unter fachlicher Anleitung selber eine unserer Maschinen. Außerdem konnten wir während der intensiven Beratungsgespräche viele Detailfragen klären. Großes Interesse bestand vor allem an unseren Winstore-Automationslösungen, den CNC-Maschinen und -Kantenanleimern sowie den Bereichen Fensteranlagen und Nesting«, fasst Verkaufsleiter Sebastian Marschner von Biesse Deutschland die Messetage zusammen.

Partner zeigen Lösungen für Biesse-Maschinen in action

Auch die sechs vor Ort vertretenen Partnerfirmen trugen zum gelungenen Programm bei: Leitz führte seine Präzisionswerkzeuge für die Holzbearbeitung direkt auf den Biesse-Maschinen vor. Die CNC-Maschinen zur Bearbeitung von Kunststoff waren mit Zerspanungssystemen von Hufschmied bestückt. Erstausstatter KA.EF. war mit einer großen Schleifmittelauswahl zur Stelle, während im Bereich Software Moldtech leistungsfähige CAD/CAM-Software zeigte, SmartWOP seine spezielle Schrankgenerator-Software vorführte und Direkt CNC-Systeme maschinenunabhängige CAM-Systeme für die Holz- und Kunststofffertigung präsentierte.

Die Hausmesse war Teil der Inside Spring des italienischen Mutterkonzerns. Vom 10. bis 28. Mai 2021 lud die Biesse Group im Online-Format zum Entdecken des kompletten Sortimentes ein. In Deutschland richtete Biesse am zweiten Standort in Löhne am 10. und 11. Juni 2021 eine weitere Hausmesse aus. Hier lag der Fokus auf den Holzbearbeitungsmaschinen für die Möbelindustrie.

Mehr Branchennews…