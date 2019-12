Ab 2020 hat das Unternehmen Fritz Becker in Brakel auch Massivholz im Portfolio. Der Hersteller mit 84-jähriger Tradition ist bekannt für seine Produkte aus Formholz und Formvlies.

Neben den Lösungen aus Formholz werden ab dem kommenden Jahr auch einzelne Teile und ganze Baugruppen aus Massivholz angeboten. »Der Markt sucht mehr und mehr komplette Lösungen rund um das Thema Echtholz im Möbelbau«, begründet Geschäftsführer Gerrit Becker den Schritt.

Für die Kunden habe das den Vorteil, dass sie alles aus einer Hand bekommen könnten. Auf Wunsch übernimmt Becker die komplette Entwicklung und Fertigung von Massivholz-Produkten auch in Kombination mit Formholz- oder Formvlies-Komponenten. »Damit entsprechen wir der Nachfrage vieler Designer, die einen kompetenten Ansprechpartner für Ihre Ideen suchen«, ergänzt Entwicklungsleiter Joachim Schelper.

Die dazu notwendigen Investitionen hat das Unternehmen bereits getätigt. In der Nähe von Cluj-Napoca, der zweitgrößten Stadt Rumäniens, ist eine 2.500 qm große Fertigungshalle gebaut worden. Die Mitarbeiter dort werden die Massivholz-Aufträge ausführen.

Der Becker-Maschinenpark umfasst klassische Holzbearbeitungsmaschinen und moderne mehrachsige CNC-Bearbeitungszentren. So ist man in der Lage, komplexe und präzise Möbelteile aus beispielsweise Buche, Eiche, Esche oder amerikanischem Nussbaum zu realisieren. Verarbeitet werden exklusive Hölzer in hoher Qualität und mit FSC- und PEFC-Zertifizierung.

Auf der ZOW, der Zuliefermesse für Möbelindustrie und Innenausbau, die vom 4. bis 6. Februar in Bad Salzuflen stattfindet, will Becker erstmals Massivholzelemente auf dem Markt präsentieren.

16. Dezember 2019