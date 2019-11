Becher setzt auf innovative Produkte

Holzgroßhändler Becher erweitert sein Portfolio um den Geschäftsbereich »InoArt«. Darunter zusammengefasst werden exklusive Produkte für den dekorativen Innenausbau sowie umfangreiches Wissen um deren Verarbeitung. So haben Architekten, Raumplaner und Handwerksbetriebe die Möglichkeit, sich in der Becher-Akademie schulen zu lassen, um ihre Kompetenzen zu erweitern. InoArt startet mit drei Produkten, die ausschließlich über Becher zu beziehen sind: dem feuchtraumgeeigneten Wandsystem Fibo, dem Mineralwerktsoff HiMacs und Wand- und Deckenverkleidungen von Hunter Douglas.

Die Becher GmbH & Co. KG gehört als ein 1936 gegründetes Familienunternehmen zu den führenden Holzgroßhändlern in Deutschland. Über 400 Mitarbeiter sind an zwölf Standorten im Westen Deutschlands beschäftigt.

www.becher-inoart.de

6. November 2019