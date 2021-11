Red Dot Award: Auszeichnung für Auftritt von Corepel

Für den Markenauftritt seiner Produktinnovation »Corepel« hat Swiss Krono beim Red Dot Award die höchste Auszeichnung in der Kategorie »Brands & Communication Design« erhalten. Die Jury bewertete den cross-medialen Auftritt des Designbodens mit »Best of the Best«.

In der Botschaft an die potenziellen Kunden stellt das Unternehmen heraus, dass man sich mit Corepel nicht mehr zwischen einem wasserfesten oder einem robusten Fußboden entscheiden müsse. Beide Eigenschaften seien in dem Produkt vereint. Das Konzept der Designagentur »Martin et Karczinski« greift dabei die moderne, minimalistische Ästhetik des Produkts auf und kombiniert sie mit einer kraftvollen, ungesehenen Bildwelt. »Mutig bricht der Auftritt dabei mit allen bisherigen visuellen Industriecodes der Branche«, so die Jury.

Gemäß Herstellerangabe hat Corepel eine Sonderstellung im Markt der Designböden. Das Produkt halte fünfmal höhere Belastungen aus als andere Designböden und erweise sich dabei als »absolut formstabil« und »äußerst resistent gegen Kratzer und Dellen«. Mit einem Holzanteil von über 50 Prozent ist der Anteil an erneuerbaren Rohstoffen hoch.

