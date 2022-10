Ausbildungsstart bei Häfele

Insgesamt 24 Auszubildende und Studierende haben im September bei Häfele den ersten Schritt ins Berufsleben gemacht. 17 Newcomer haben in der Nagolder Hauptverwaltung eine Ausbildung als Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement, in der Lagerlogistik und als Kaufleute im E-Commerce begonnen. Sieben Studierende aus den Fachbereichen Betriebswirtschaftslehre und -handel, Wirtschaftsingenieurwesen und Informatik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) starteten zum 1. Oktober ebenfalls in den studienbegleitenden, fachpraktischen Teil ihres Studiums. Auch an vielen weiteren Standorten beginnen Nachwuchskräfte ihre berufliche Ausbildung bei dem Hersteller von Beschlagtechnik, Beleuchtung und elektronischen Schließsystemen.

Neben einem Einführungsseminar und Produkttrainings werden die Häfele-Youngsters alle Unternehmensbereiche kennenlernen oder in Eigeninitiative innovative Projekte auf die Beine stellen. Vom ersten Tag im Unternehmen bis zur Prüfungsvorbereitung stehen ihnen erfahrene Spezialisten und Kollegen im Unternehmen zur Seite. Gleichzeitig fördert Häfele auch ganz neue Wege des Lernens: So hatten die vorhergehende Auszubildenden- und Studierendenjahrgänge 2022 bereits erfolgreich ihre Online-Kompetenz unter Beweis gestellt – mit der von ihnen organisierten, digitalen Ausbildungsmesse und einem von Azubis und Studierenden gemeinsam entwickelten digitalen Praktikumsprogramm.

Bruno Schanz, Leiter Personalentwicklung, betont: »Es ist uns ein Anliegen, unsere neuen Azubis und Studierenden auf ihrem ganz persönlichen Weg zu begleiten und ihnen in allen Belangen zur Seite zu stehen. Wir sind aber auch neugierig auf die Ideen und Vorstellungen der kommenden Häfele-Generation.«