Aus der Industrie an die TH Rosenheim

Die Fakultät für Holztechnik und Bau der Technischen Hochschule Rosenheim holt sich weitere Verstärkung aus der Industrie. Die Hochschule konnte Martina Zurwehme als Professorin für das Lehrgebiet »Produktentwicklung,- management, Marketing und Vertrieb von Möbeln und Holzzulieferprodukten« gewinnen.

Mit Zurwehme kommt nicht nur weibliche Ingenieurspower, sondern auch über 15 Jahre Industrieerfahrung nach Rosenheim. Die gebürtige Hessin ist eine der seltenen Fachfrauen der Holzbranche mit einem Schwerpunkt in der Möbelindustrie. Nach ihrem Ingenieursstudium an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe hat sie sich Zurwehme in leitenden Positionen unterschiedlicher Industrieunternehmen verdient gemacht.

Zu ihrer Expertise zählen die strategische Ausrichtung von Strukturen und Prozessen in produzierenden Unternehmen. Sie war bei namhaften Unternehmen wie Hülsta, König und Neurath und VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken tätig.

Zurwehme betont: »Ich möchte die nächste Generation angehender Ingenieurinnen und Ingenieure zielführend das zwingend notwendige theoretische Fundament lehren und über eine praxisbezogene Umsetzungsanleitung für die Wirtschaft qualifizieren.“ Zudem hält sie es gerade heute für essenziell wichtig, dass Produkte in jeglicher Hinsicht nachhaltig gedacht und konzipiert werden.

Neben Zurwehme hat auch Dr. Markus Gretz am 1. September die Lehre an der TH Rosenheim aufgenommen. Gretz lehrt ab dem kommenden Wintersemester Baustoffkunde an der Fakultät für Holztechnik und Bau. Er leitete zuletzt die Forschungs- und Entwicklungsabteilung Trockenmörtel bei Uzin Utz.

7. Oktober 2019