Aufbruchstimmung bei Dorma-Glas

Dorma-Glas lüftet den Vorhang und präsentiert jetzt sein Logo und seinen Markenauftritt. Der Hersteller von Beschlägen für Ganzglas-Türen, Trennwände und Raum-bildende Systeme mit Glas agiert seit dem 1. November wieder außerhalb der Dormakaba-Unternehmensgruppe. Zusammen mit dem neuen Eigentümer, der Aliante Equity Tre S.p.A., verspricht sich das Unternehmen gute Chancen für ein deutliches Wachstum im Glasbeschlaggeschäft. Der Markenauftritt wird ergänzt durch den Claim: »Moving Details«.

»Was bleibt sind der Unternehmensname, das umfangreiche Produktportfolio sowie die Ausrichtung allen Handels auf die Wünsche der Kunden«, so Geschäftsführer Andreas Tiedtke. Seit dem Start 1978 hätten sich die Beschläge und Systeme von Dorma-Glas einen Namen in der Branche gemacht: verlässlich in der Funktion, einfach und sicher in der Installation, mit Designs, die den Zeitgeist widerspiegeln. Nicht nur intern sei die Atmosphäre nach der veränderten Unternehmensaufstellung positiv und von Aufbruchstimmung geprägt, so Tiedtke weiter.