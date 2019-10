Auf Maß mit Großhandel und Online-Schreinerei

Eine Kooperation des Beschläge-Lieferanten Layer aus Tettnang mit der Onlineschreinerei Extra-net24 eröffnet Tischlern und Schreinern in Bayern und Baden-Württemberg neue Möglichkeiten. Tischler und Schreiner können unter www.aufmassgefertigt.de Aufträge rund um die Uhr online planen und kalkulieren. Dank der maßstabsgetreuen 3D-Darstellung erhält der Kunde sofort einen Eindruck von seinem gewünschten Produkt, inklusive einer Kostenkalkulation.

Alle Möbel und Bauteile werden anschließend in der Online-Schreinerei in Weiterstadt passgenau produziert, montagefertig verpackt und verschickt. Schreiner und Tischler bekommen so terminliche und finanzielle Planungssicherheit und gleichzeitig entfallen Kosten für Produktionstechnik, zusätzliches Personal, Lagerfläche und Logistik.

Die Kooperation ist als Full-Service-Angebot angelegt, das von der Planung bis zur Fertigung reicht. Mit Unterstützung und Beratung durch Experten von Layer.

29. Oktober 2019