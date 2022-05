Auf dem Weg in die digitale Welt

Persönliche Begegnungen und Networking, Produktneuheiten ausprobieren und Lösungen finden, Inspirationen und Know-how-Gewinn, all das wird auch bei der 20. Ausgabe der Holz-Handwerk in Nürnberg im Vordergrund stehen. Und dennoch wird 2022 einiges anders sein, als in den Jahren zuvor. Die europäische Fachmesse für Maschinentechnologie und Fertigungsbedarf in der sekundären Holzbe- und -verarbeitung findet als einmalige »Summer-Edition« vom 12. bis 15. Juli 2022 im Messezentrum Nürnberg statt. Neben der Fachausstellung in den üblichen sieben Messehallen und thematischen Sonderflächen ist zudem erstmals ein Forum zum Thema Digitalisierung mit im Rahmenprogramm.

Digitalisierung praxisnah

Der Name des Forums lautet »Digitalisierung praktisch gestalten im Handwerk«. Es findet erstmals im Rahmen des Messe-Duos in der Halle 8 statt und orientiert sich thematisch an den Anforderungen des Fachhandwerks. Mit einer Kombination aus Produktpräsentationen und Impulsvorträgen bietet es Informationen rund um die Schwerpunktthemen Effizienz und Produktivität, Mitarbeiter und Führung und zur Zusammenarbeit und Kommunikation mit Kunden.

Auch der Fachkräftemangel bleibt ein Thema, das die holzverarbeitende Branche bewegt. Deshalb bietet der Campus auf der Messe eine zentrale Plattform für das Thema Aus- und Weiterbildung. Fach-, Hoch- und Meisterschulen präsentieren in Halle 12 ihr Angebot. Zudem bringt ein »JobBoard« auf der Fachkräfte und Unternehmen mit offenen Stellen zusammen.

Der Fachverband Schreinerhandwerk (FSH) Bayern gestaltet als Mitträger der Holz-Handwerk mit der Sonderschau »DesignObjekt – ObjektDesign« in der Halle 9 eine interaktive Informationsplattform mit praxisnahen Leitfäden. Und auf Gemeinschaftsstand »Innovation made in Germany« können Besucher die Innovationskraft der Branche erleben und mit jungen Unternehmern in den Austausch kommen.

Messeplanung via App

Die Planung des Messebesuchs erleichtert eine App, verfügbar für Android und iOS: Aussteller und Produkte lassen sich in einer Merkliste speichern, ein dynamischer Hallenplan hilft bei der Orientierung vor Ort. Zudem erhalten Nutzer Push-Benachrichtigungen, wenn sich etwas aus der persönlichen Merkliste ändert.