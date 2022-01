Assa Abloy unterstützt Weissen Ring

Assa Abloy hat sich zu einer langfristigen Kooperationspartnerschaft mit dem Weissen Ring entschlossen. »Genauso wie der Weisse Ring sich seit 45 Jahren erfolgreich dafür einsetzt, die Gesamtsituation von Kriminalitätsopfern zu verbessern, wollen auch wir als Sicherheitsexperten unseren Beitrag dazu leisten«, sagt Mathias Leichtle, Head of Marketing Communications DACH bei Assa Abloy.

Zusammen mit Werksstudentin Nora Schulzke, die im operativen Kooperationsteam mit der Non-Profit-Organisation für Opferhilfe und Opferschutz eine tragende Rolle übernimmt, wird gerade intensiv der Start der gemeinsamen Aktivierungsmaßnahmen geplant und vorbereitet.

Der Weisse Ring wurde am 24. September 1976 in Mainz als »Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V.« gegründet und engagiert sich mit seinen aktuell 44.000 Mitgliedern und bundesweit rund 400 Außenstellen vor Ort in der Hilfe für Kriminalitätsopfer. Eine wichtige Säule des Engagements stellt die Präventionsarbeit zur Vermeidung von Straftaten bereits im Vorfeld dar. Dazu arbeitet der Verein seit seiner Gründung mit verschiedenen Partnern und Experten ihres Fachs in einem starken Informations- und Aktionsnetzwerk zusammen.

Mehr Branchennews…