Innoperform lädt zum virtuellen Messestandrundgang in Form von Webinaren rund um den Arimeo-Fensterfalzlüfter ein. „Es wird ein ganzes Bündel an ausgewählten Highlights und noch einiges mehr geben, das wir in diesem Webinar anschaulich präsentieren“, so der geschäftsführende Gesellschafter Achim Kockler Mit praxisrelevanten Hinweisen und fachgerechten Erklärungen stehen die Experten aus dem Innoperform-Team im Live-Chat den Fragen von Architekten und Planern sowie Fensterlieferanten und -händlern mit dem ganzen Background der neuen Lüftungsnorm, Lüftungsplanung und Anwendungstechnik für die neue Generation Fensterfalzlüfter Rede und Antwort. „Und wir werden im ersten Webinar die weiteren Themen der Webinarreihe „Virtuell erleben“ ankündigen“, so Achim Kockler.

Das erste kostenlose Webinar „virtueller Messestandrundgang“ findet am 14. Mai 2020 um 10.00 Uhr statt. Einfach anmelden unter:

https://www.innoperform.de/arimeo/webinare