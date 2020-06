Die Ordermesse Area30 findet dieses Jahr aufgrund der Pandemie erstmals als virtuelles Messe-Eventam 19. September statt. Dieser Entschluss erfolgte in Abstimmung mit allen interessierten sowie gebuchten Ausstellern und bedeutet den Verzicht auf physische Präsenz in Löhne 2020. Zuvor hatten zahlreiche Aussteller wie Falmec, Küchentreff, Naber, Oranier, Schock oder Systemceram ihre physische Teilnahme in Löhne abgesagt – online wollen die Firmen aber an der Messe teilnehmen. So können sich Fachbesucher auf der virtuellen Area30 bei allen Aussteller über Neuheiten informieren. Die Anmeldung für Fachbesucher ist ab sofort möglich. Wer sich bereits zur physischen Odermesse anngemeldet hat, ist bereits für die virtuelle Ausgabe registriert.

Mehr Infos unter www.area-30.de/virtuelle-messe-besuchen/