Anmeldestart für nächste »LivingKitchen«

Die »LivingKitchen« will sich als Produkt- und Diskussionsforum zur Zukunft der Küche weiterentwickeln Foto: Koelnmesse

Die Anmeldeunterlagen für die »LivingKitchen« sind verschickt. Im Januar 2021 öffnet die die Messe parallel zur IMM Cologne erneut ihre Tore. Zum ersten Mal können sich die Unternehmen ganz bequem online anmelden. Dies ist ein weiterer Schritt der Koelnmesse, viele Services zu digitalisieren und die Messevorbereitung noch komfortabler zu machen. Weitere Neuerungen werden bis zur LivingKitchen 2021 umgesetzt.

Schon mehr als 20 Monate vorher ist aber für das Team rund um Matthias Pollmann und Bernd Sanden eines klar: Die LivingKitchen soll wieder die wichtigsten nationalen und internationalen Unternehmen der Küchenbranche an einem Ort vereinen und damit zu dem internationalsten Küchenevent Deutschlands und der Welt werden.

»Die LivingKitchen muss wieder die gesamte Bandbreite der Branche abbilden. Das heißt in allererster Linie, dass wir im Bereich der E-Geräte die Unternehmen konzeptionell überzeugen müssen und die Internationalität auf Besucherseite weiter steigern – an beiden Punkten arbeiten wir zurzeit,« so Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement der Koelnmesse.

Die Küche ist weit mehr als ein Raum zum Kochen – sie ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, aus dem sich einiges über Formen des Zusammenlebens lernen lässt, und sie ist darüber hinaus ein Zukunftslabor für unterschiedlichste Entwicklungen. Deshalb soll auch 2021 der Eventcharakter der Veranstaltung weiter gestärkt werden. Aufbauend auf den konzeptionellen Ideen aus diesem Jahr sind wieder Sonderflächen zu Themen wie »Design« und »Foodstyles« geplant. Die Themen werden auf die Bedürfnisse der Unternehmen und Besucher zugeschnitten.

»Auch wenn die LivingKitchen in erster Linie eine Business-Plattform und Bühne für Produktneuheiten ist, entwickelt sie sich darüber hinaus auch zunehmend als Diskussionsforum für die Frage nach der Zukunft der Küche weiter – mit allem, was damit zusammenhängt,« so Bernd Sanden, Director der LivingKitchen.

Mit einem Anteil von 52 Prozent ausländischer Fachbesucher präsentierte sich die letzte LivingKitchen so global wie nie.

Alle Informationen unter https://anmeldung.livingkitchen-cologne.de/