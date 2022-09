35 Meisterstücke in historischer Aula

Am Samstag, den 15. Oktober 2022 zeigen 35 Meisterschüler und -schülerinnen ihre Meisterstücke in der historischen Aula und in weiteren Ausstellungsräumen des Kerschensteiner Berufsschulzentrums. Präsentiert werden individuelle Einzelstücke aus hochwertigsten Materialen. Nicht nur edle Hölzer sind zu entdecken, sondern auch Mineralwerkstoffe, Glas, Metall, Stoff, Filz und Linoleum. Photorealistische Darstellungen der Meisterstücke sind auf der Homepage der Meisterschule Schreiner München (MSM) zu finden.

Während der Ausstellung bieten die Schüler- und Schülerinnen der Abschlussklassen K 143 und MVK 119 eine Bewirtung in den Werkstätten im ersten Stock an. Dort können sich die Besucher von den Eindrücken der Ausstellung erholen, Kontakte pflegen und Fachgespräche führen. Eine Präsentation zahlreicher Bilder von Projekten, Unterrichtsszenen und Exkursionen gewährt einen lebendigen Einblick in das Schulleben an der MSM.

Die Vergabe der Fertigungs- und Gestaltungspreise und des Meisterpreises 2022 erfolgt im Rahmen einer internen Veranstaltung am Freitag Abend.