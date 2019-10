3.000 besuchen »Inside Biesse« in Pesaro

Über 3.000 Besucher haben Anfang Oktober der Biesse-Hausmesse in Pesaro einen Besuch abgestattet. Für den italienischen Hersteller von Maschinen und Anlagen zur Holzbearbeitung ist die traditionelle Herbstveranstaltung die wichtigste Referenzveranstaltung im zweiten Halbjahr.

Vom 3. bis 5. Oktober öffnete der Campus in Pesaro seine Türen, um Besuchern Einblick in aktuelle Innovationen zu geben. »Die bis ins kleinste Detail organisierte Veranstaltung Inside Biesse ist ein sehr wichtiges Event für uns und der große Besucherzustrom, den wir verzeichnen konnten, zeigt, dass unser tägliches Engagement und unsere ständige Aufmerksamkeit gegenüber dem Kunden Früchte trägt«, meint Federico Broccoli, Direktor Geschäftsbereich Holz/Vertrieb und Tochtergesellschaften. Die Veranstaltung sei erfolgreich verlaufen und das Geschäftsvolumen habe die Erwartungen übertroffen, so Broccoli weiter.

Auf den 5.000 Quadratmeter umfassenden Biesse Campus kamen Besucher aus Italien, und zwar mehr als bei der vorjährigen Auflage, und aus Kontinentaleuropa, insbesondere aus Russland, Frankreich und der iberischen Halbinsel. Durch Besichtigungen der Produktionswerke, durch Erläuterungen zur digitalen Fabrik für die Großindustrie ebenso wie für Kleinunternehmen, durch Workshops zum Thema 3D-Drucker und ein Seminar zum Umgang mit den sozialen Netzwerken im B2B, kamen die Gäste in den Genuss eines »Rundumerlebnisses« im Bereich Holz-Technologie.

14. Oktober 2019