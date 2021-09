Der Kreis: 250 Mitglieder treffen sich zum Kongress

Der Kongress und die Gesellschafterversammlung von »Der Kreis« am 17. und 18. September in Harsewinkel sind ausgebucht. Bedingt durch Corona, findet die wichtigste Jahresveranstaltung der Leonberger Verbundgruppe in kleinerem Rahmen und mit maximal 250 Teilnehmern statt. »Die Vorfreude auf das Wiedersehen ist dieses Mal besonders groß und die Anmeldungen zeigen, dass auch unsere Mitglieder sich darauf freuen«, sagt Geschäftsführer Ernst-Martin Schaible.

Die Teilnehmer der Veranstaltung erwartet ein Programm aus zwei Fachforen: Die Themen lauten »Maßnahmen für mehr Zeit, mehr Ertrag und ausreichend Mitarbeiter« und »Von Anfragen und Leads – Von Interessenten und Kunden«. Dabei geht es um die Präsentation von Maßnahmen für eine effiziente Betriebsführung wie das neue Unternehmenscoaching und um die Kundengewinnung und Vorqualifizierung über die Endkundenmarke kuechenspezialisten.de.

Am Samstagnachmittag referiert der renommierte Neurowissenschaftler und Hirnforscher Dr. Henning Beck zum Thema »Analoges Denken in der digitalen Welt«. Der Höhepunkt ist traditionell der Galaabend für die Jahreskongressteilnehmer.

Stand auf der Area30

Der Verbund wird erstmals auch mit einem eigenen Stand auf der zeitgleich laufenden »Area30« in Löhne vertreten sein. Vom 19. bis 23. September präsentieren sich die Unternehmensgruppe und die Anja-Schaible-Stiftung auf dem Messestand B50.

Am Montag, den 20. September um 12:30 Uhr wird der Stiftungsvorsitzende Ernst-Martin Schaible die drei Gewinner des aktuellen Studienprojektes auszeichnen. Das Projekt lief in Kooperation mit der Technischen Hochschule Detmold (OWL) lief. Die Studierenden des Fachbereichs Innenarchitektur beschäftigten sich vielseitig und kreativ mit dem Thema »Die Küche im Mittelpunkt des Lebens – wie kochen und leben wir in Zukunft«. Aus den Studienarbeiten hat die Jury drei Gewinnerentwürfe ausgewählt.

Mehr Branchennews…