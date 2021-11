Elke und Andreas Hartleif: 25 Jahre für eine freie und unabhängige Veka

Doppel-Jubiläum bei Veka: Elke und Andreas Hartleif feiern in diesem Jahr ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit. Beide haben das Unternehmen auf vielfältige Weise geprägt und so zu einer Erfolgsgeschichte beigetragen.

1996 holte der Gründer der Veka AG Heinrich Laumann seinen Schwiegersohn Andreas Hartleif und seine Tochter Elke Hartleif ins Unternehmen. Andreas trat am 1. Juli als Bereichsleiter Konzernplanung und Revision beim Sendenhorster Systemgeber ein. Am 1. Oktober desselben Jahres folgte seine Ehefrau Elke als Personalleiterin.

Börsengang oder Familienunternehmen; Als die Hartleifs bei Veka begannen, standen direkt entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft an. Familie und Vorstand entschieden sich leidenschaftlich dafür, den Weg als unabhängiges Familienunternehmen weiterzugehen.

Weiterentwicklung mit Augenmaß

Die unter Laumann begonnene Erfolgsgeschichte konnte das Unternehmer-Ehepaar fortsetzen. Die Umsatz-Milliarde ist längst überschritten, die Wachstumsperspektive gut und die Eigenkapitalquote exzellent.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Veka-Gruppe – am Standort Sendenhorst und weltweit – forcierte Hartleif mit dem nötigen Augenmaß. Stellvertretend dafür steht die Übernahme des deutschen Kunststofffenster-Systemgebers Gealan im Jahr 2014.

Durch den Mut von Andreas Hartleif, innovative Themenfelder zu besetzen und zu entwickeln, konnte das Unternehmen wichtige Technologien in der Fensterbau-Peripherie erschließen. Mit der Ausgründung der Celotec GmbH & Co. KG im Jahr 2018 konzentrierte Veka sein Know-how in der Oberflächenveredelung in einem leistungsstarken Schwesterunternehmen. In der Tochtergesellschaft DBS (Digital Building Solutions) werden seit dem Jahr 2020 digitale Dienstleistungen rund um das Bauelement Fenster für die gesamte Gruppe gebündelt.

Hohe Identifikation mit dem Unternehmen

Elke Hartleif hat im Personalbereich viele Veränderungen vorangetrieben – zunächst als Personalleiterin und bereits ab 1997 als Vorstand Personal der gesamten Gruppe. Dass die Mitarbeiterzufriedenheit hoch und die Fluktuation gering ist, ist ein wesentlicher Baustein für den Unternehmenserfolg.

Auf ihre Initiative hin wurde unter anderem das regelmäßige strukturierte 180 Grad Mitarbeitergespräch (Rückmeldung vom und für den Vorgesetzten und seinen Mitarbeitern) eingeführt und das Führungskräfteentwicklungsprogramm massiv ausgebaut. Angebote für alle Mitarbeitenden – vom Berufseinsteiger bis zur gestandenen Führungskraft – sichern Qualifikation und Qualität auf hohem Niveau.

Ein großes Anliegen ist Elke Hartleif, die mit ihrem Ehemann Andreas selbst drei Kinder hat, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Flexible Arbeitszeitgestaltung wie Vertrauensarbeitszeit, Mobile-Office, Teilzeitangebote, flexible Schichtmodelle und Jobsharing sind hier zu nennen.

»Wir Menschen sind von Natur her motiviert. Wichtig ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen jeder Einzelne eigenverantwortlich agieren kann«, ist einer der Grundsätze für Elke und Andreas Hartleif.

