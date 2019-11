1919 bis 2019: Maschinen Kaul feiert Jubiläum

Maschinen Kaul blickt in diesem Jahr auf 100 Jahre Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen wurde 1919 von Heinrich Kaul in Düsseldorf-Oberkassel gegründet und hat sich sich in den letzten Jahren vom Maschinen- und Werkzeuglieferanten zum Lösungsanbieter für holz- und kunststoffbearbeitende Betriebe weiterentwickelt.

Geführt wird das Familienunternehmen in vierter Generation von den Urenkeln des Gründers Christian Butt und Heiner Butt sowie Hans-Jürgen Marx. Kaul versteht sich als Serviceunternehmen und als Begleiter seiner Kunden: von der Beratung, über die Finanzierung, Lieferung und Einweisung der Maschinen- und Werkzeugkonzepte bis zur Softwareschulung für die Anwender. Rund 75 Mitarbeiter kümmern sich an den mittlerweile zwei Standorten des Unternehmens in Düsseldorf und Neuenkirchen-Vörden in Niedersachsen um die Bedürfnisse der Kunden.

Der besondere Anlass wurde mit einer Schifffahrt auf dem Rhein und einem Fest mit Live-Musik gefeiert.

6. November 2019