Marke Zweihorn seit 110 Jahren am Markt

Die zu AkzoNobel gehörende Marke Zweihorn feiert in diesen Tagen ihren 110. Geburtstag. Bei Tischlern und Schreiner bekannt sind die Produkte: Farben, Beizen, Lacke, Öle und Wachse bis hin zu den Spezialprodukten.

Zweihorn wurde 1912 in Köln von den Gebrüdern Horn gegründet. Daher der Name »Zwei Horn«. Zunächst als Handelsunternehmen für Öle und Fette tätig, begann das Unternehmen in den 1920er Jahren mit der Produktion von Beizen, Mattierungen und Polituren. Die Brüder Horn verkauften das Unternehmen Anfang der 1930er Jahre. Nach einer Reihe von privaten Eigentümern wurde es 1976 von dem Chemieriesen ICI gekauft und schließlich 2005 von AkzoNobel übernommen.

Viele Entwicklungen

Die Marke hat sich in ihrer langen Geschichte einen Ruf für ihre Qualität und Innovation erworben. 1984 entwickelte das Unternehmen das erste Buntlack-Mischsystem, Wigranit, gefolgt von einer Buntlack-Mischmaschine 1988. 1991 fertigte das Unternehmen ein Spektralphotometer zur Farbtonbestimmung. 1995 folgte der erste lösemittelbasierte Isolierfüller und 1999 der erste wasserbasierte Isolierfüller (Supercryl IF Isolierfüller). 2005 brachte die Marek einen magnetischer Klebstofffüller und 2008 das ultraschnell trocknende 3K-Hochglanzlacksystem Duritan auf den Markt. 2010 folgte Futuran, eine lösemittelbasierte Farbe mit 20 Prozent Wasseranteil.

»Seit unseren Anfängen im Jahr 1912 haben wir uns verpflichtet, nicht nur Holzbeschichtungen von höchster Qualität zu liefern, sondern auch Innovationen, Dienstleistungen und Partnerschaften, die auf einem tiefgreifenden Verständnis unserer Branche beruhen und darauf ausgelegt sind, die Zeit zu überdauern. Wir freuen uns auf die nächsten 110 Jahre!«, sagt Magdalena Andrzejewska, Distribution Manager Wood Finishes Europe.